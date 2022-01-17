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Кожевников считает, что КХЛ должна отказаться от обвиненного в изнасиловании игрока

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hclokomotiv.ru

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал ситуацию с обвиненным в изнасиловании 12-летней девочки игроком «Локомотива» Ридом Буше.

«Лига должна что-то делать, чтобы такой человек не играл здесь. От него надо отказываться. Важно, как поведет себя КХЛ и «Локомотив». Это не очень хорошо для репутации. Все-таки насильник – это страшное дело, еще и с малолеткой. Хотя пусть ему и 17 лет было. Такие игроки нигде не нужны. Это позор!», — передает слова Кожевникова «Рейтинг Букмекеров».

Напомним, что американский нападающий ярославского «Локомотива» Рид Буше обвиняется в изнасиловании 12-летней девочки в 2011 году.

В том же году хоккеист признался в содеянном. Ему было предъявлено обвинение, за которое предусмотрено от 25 лет до пожизненного заключения. В итоге суд назначил хоккеисту испытательный срок. Буше прошел его успешно и избежал тюремного заключения.

Вынесение приговора американскому хоккеисту назначено на 31 января.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на признание хоккеиста ярославского «Локомотива» Рида Буше в изнасиловании 12-летней девочки.

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Хоккей. КХЛ
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