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Экс-тренер «Зенита»: глупо говорить, что Сергеев полностью заменит Дзюбу

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела считает, что новый форвард сине-бело-голубых Иван Сергеев не сможет полностью заменить Артема Дзюбу, передает Sport24.

«Да, Дзюба не молодеет, он уже возрастной игрок. Именно поэтому переход Сергеева — хорошее решение. Но сейчас говорить о том, что Сергеев полностью заменит Артема — просто глупо», — сказал Петржела.

Напомним, 10 января было объявлено о переходе российского нападающего Ивана Сергеева в клуб с берегов Невы. Срок соглашения между футболистом и клубом рассчитан на 3,5 года.

В прошлом году форвард стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и вместе с командой завоевал путевку в высший дивизион, а также добрался до финала Кубка России. В нынешнем сезоне на счету 26-летнего россиянина шесть голов в 18 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). В ноябре 2021 года был впервые вызван в национальную сборную России, но на поле пока не выходил.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в «Зенит».

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Футбол. Чемпионат России
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