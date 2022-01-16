Логинов завоевал серебро в гонке преследования на этапе КМ в Рупольдинге

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира, который проходит в немецком Рупольдинге.

Первое место занял француз Кентен Фийон Майе. Он обогнал россиянина на 8,8 секунды. Замкнул тройку сильнейших Антон Смольский из Белоруссии.

Россиянин Максим Цветков стал девятым, Даниил Серохвостов пришел к финишу 17-м, а Саид Халили — 30-м.

Биатлон. Кубок мира. Пасьют

1. Кентен Фийон Майе — 31:30.6

2. Александр Логинов — + 8,8

3. Антон Смольский + 13,1.

Газета.Ru вела онлайн-трансляцию заезда.

Ранее мужская сборная России по биатлону завоевала золотые медали в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

В эстафете со стороны российской команды приняли участие Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

Второе место заняла сборная Германии, отставшая на финише от россиян на 7 секунд