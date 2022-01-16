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В сборной Польши отреагировали на слухи о переговорах с Шевченко

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РИА Новости

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский прокомментировал информацию о переговорах Польской федерации футбола с бывшим тренером «Дженоа» Андреем Шевченко. Его слова передает Sport24.

«Шевченко может возглавить сборную Польши? Это неправда. Мы близки к завершению переговоров с польским тренером. О его назначении будет объявлено на следующей неделе», — сказал Квятковский.

15 января украинский специалист был уволен с поста главного тренера итальянского «Дженоа». Шевченко возглавил команду в начале ноября 2021 года. Под его руководством генуэзцы потерпели шесть поражений и три раза сыграли вничью.

Сборная Польши в декабре рассталась со своим главным тренером — португальцем Паулу Соузой — который не проработал в команде и года.

Напомним, что 24 марта 2022 года сборная Польши встретится с Россией в Лужниках в рамках стыкового матча, который станет для одной из команд предпоследним этапом к попаданию в финальную часть чемпионата мира.

Ранее генеральный директор «Дженоа» Йоханнес Шпорс заявил, что причиной увольнения Шевченко с поста главного тренера клуба стали результаты команды из Генуи.

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