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Самедов оценил тренерские качества Черчесова

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной России Александр Самедов в интервью на Youtube-канале «Ответь по-братски» включил экс-наставника национальной команды Станислава Черчесова в топ-3 лучших тренеров в своей карьере.

«По тренерским качествам — Кучук, Черчесов и Невио Скала. По человеческим — Божович, Каррера и Славен Билич», — сказал Самедов.

Напомним, Черчесов возглавил венгерский клуб 20 декабря. Предыдущим местом работы специалиста была сборная России. Под его руководством на домашнем чемпионате мира – 2018 команда дошла до четвертьфинала. Последним турниром в качестве наставника для него стал чемпионат Европы – 2020, на котором сборная России не смогла выйти из группы. Летом прошлого года Черчесов был отправлен в отставку.

После 17 туров «Ференцварош» лидирует в чемпионате Венгрии. 26 января Черчесов проведет свой первый официальный матч на посту главного тренера команды из Будапешта.

Ранее Мирослав Ромащенко, помощник Станислава Черчесова, рассказал, что побудило специалиста отправиться в чемпионат Венгрии.

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