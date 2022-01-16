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Ловчев: «Спартаку» нужно менять 75 процентов состава

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев считает, что московский «Спартак» должен поменять значительную часть своего состава. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Вообще, на мой взгляд, «Спартаку» нужно менять 75 процентов состава. Кого бы я точно сохранил? Исходя из лимита и российских паспортов — Джикию, Зобнина, Соболева. Хотя в последнее время играют неважнецки. Или возьмем Умярова. В «Спартаке» совершенно не впечатляет. А тут увидел его в молодежной сборной — и поразился. Наиль вышел с капитанской повязкой, вел всю игру, раздавал шикарные передачи», — сказал Ловчев.

Ранее Ловчев высказался о руководстве московского «Спартака».

15 декабря «Спартак» сообщил о расторжении контракта с главным тренером команды Руем Виторией, который проработал в клубе полгода. Под руководством португальского специалиста в Российской премьер-лиге (РПЛ) красно-белые после 18 туров расположились на девятом месте. 17 декабря красно-белые объявили о назначении на эту должность итальянского специалиста Паоло Ваноли. Также в конце года клуб назначил нового спортивного директора. Им стал бывший менеджер «Пари Сен-Жермен» Лука Каттани.

В это зимнее трансферное окно «Спартак» уже объявил о подписании контрактов с четырьмя новичками.

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