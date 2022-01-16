Джокович высказался о своей депортации из Австралии

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал решение суда депортировать его из Австралии. Его слова передает The Age.

«Я уважаю решение суда и буду сотрудничать с соответствующими органами в отношении моего отъезда из страны. Мне неудобно, что в последние недели все внимание было сосредоточено на мне, и я надеюсь, что теперь мы все можем сосредоточиться на игре и турнире, который я люблю», — сказал Джокович.

Напомним, суд отклонил ходатайство адвокатов спортсмена. Таким образом, серб не смог получить австралийскую визу. Также сообщается, что Джокович будет вынужден оплатить судебные издержки.

Организаторы Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) сообщили, что не допустят на турнир игроков, которые не привились от коронавируса.

При въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована.

10 января суд Мельбурна признал, что сербскому теннисисту незаконно аннулировали визу в страну, а 14 января министр по иммиграции Австралии заявил о повторном ее аннулировании.

Australian Open стартует 17 января.

Ранее президент Сербии Александр Вучич резко раскритиковал решение австралийского суда повторно аннулировать визу Джоковича.