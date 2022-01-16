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Роднина: поражает, что публику интересует только женское одиночное катание

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, комментируя победу Камилы Валиевой на чемпионате Европы в Таллине, задалась вопросом, почему болельщиков больше всего интересует женское одиночное катание. Слова Родниной передает «Чемпионат».

«Немного поражает, что в большинстве своем публику интересует только женское одиночное катание! У нас замечательно выступили дуэты в танцах на льду, спортивные пары забрали все комплекты наград, мужчины впервые за долгое время показали такие хорошие результаты. Команда показала один из самых высоких результатов за большую историю чемпионатов Европы», — сказал Роднина.

15 января российские фигуристки завоевали весь пьедестал на чемпионате Европы в Таллине. Камила Валиева стала победительницей по результатам двух программ. Серебряная медаль в активе Анны Щербаковой, которая после короткой программы была лишь четвертой. Тройку призеров замкнула Александра Трусова.

Во время произвольной программы Валиева упала с тройного акселя и ошиблась при исполнении второго каскада с четверным тулупом.

Ранее чемпионка мира Елизавета Туктамышева отреагировала на выступление российских фигуристок на чемпионате Европы в Таллине.

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