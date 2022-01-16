Тихонов перечислил российских биатлонистов, заслуживших поездку на ОИ

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов эмоционально отреагировал на победу российских биатлонистов в мужской эстафетной гонке и выбрал тех, кто достоин отправиться в составе сборной Росси на Олимпиаду в Пекин.

«Сегодняшний вечер поистине добрый. Он войдет в историю. Наши славные традиции вернутся обязательно. Жалко, что болеет Эдуард Латыпов, он должен быть в команде. Он и все четверо, кто бежал сегодня в Рупольдинге, заслужили место в команде, больше никого не нужно», — передает слова Тихонова «РИА Новости».

15 января мужская сборная России стала победителем в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. В составе национальной команды выступали Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

Второе место заняла сборная Германии, отставшая на финише от россиян на 7 секунд. Тройку лучших замкнула команда Белоруссии, пришедшая на финиш на 23 секунды позже российской команды.

Последний раз россияне становились победителями в мужской эстафете три года назад в Оберофе.

Ранее российский биатлонист Максим Цветков объяснил, почему спутал палки перед стартом эстафеты.