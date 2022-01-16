Тарасова назвала олимпийский состав на Игры в Пекин

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась эмоциями от выступления российских фигуристок на чемпионате Европы в Таллине.

«Это погружение в другой мир. Я так счастлива, что есть возможность смотреть на выступление наших потрясающих девочек. Они невероятно сильные спортсменки, настоящие чемпионки. Такие разные прокаты, такие разные эмоции от каждой получаешь. Олимпийский состав? Да, это он. Были сомнения?», — передает слова Тарасовой Sport24.

15 января российские фигуристки завоевали весь пьедестал на чемпионате Европы в Таллине. Камила Валиева стала победительницей по результатам двух программ. Серебряная медаль в активе Анны Щербаковой, которая после короткой программы была лишь четвертой. Тройку призеров замкнула Александра Трусова.

Во время произвольной программы Валиева упала с тройного акселя и ошиблась при исполнении второго каскада с четверным тулупом, а Трусова упала с тулупа и лутца в четыре оборота.

В последнее время не утихали разговоры, кто больше достоин поехать на Олимпиаду из российских фигуристок: Щербакова или Туктамышева, которая была на чемпионате Европы запасной.

После произвольной программы на чемпионате Европы Ренат Лайшев назвал тройку фигуристок, собирающихся на Олимпийские игры в Пекин.