Гербольдт: на Олимпиаде у наших фигуристок не будет права на ошибку

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт в беседе с корреспондентом «Газета.Ru» подвела итоги выступления россиянок на чемпионате Европы.

«Однозначно, лучше ошибиться сейчас, чем потом. Мне кажется, люди, которые хоть немного разбираются в фигурном катании, понимали, что даже с грубыми ошибками наши девушки все равно будут на чемпионате Европы лучшими. Здесь можно было проверить то, в чем сомневались, имея право на ошибку. На Олимпиаде, конечно, такого права не будет. Хотя Олимпийские игры – это самый непредсказуемый старт в карьере любого спортсмена. Бывает, все складывается совершенно по-разному», — сказала Гербольдт.

15 января российские фигуристки завоевали весь пьедестал на чемпионате Европы в Таллине. Камила Валиева стала победительницей по результатам двух программ. Серебряная медаль в активе Анны Щербаковой, которая после короткой программы была лишь четвертой. Тройку призеров замкнула Александра Трусова.

Во время произвольной программы Валиева упала с тройного акселя и ошиблась при исполнении второго каскада с четверным тулупом, а Трусова упала с тулупа и лутца в четыре оборота.

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился эмоциями от выступления Александры Трусовой и сравнил ее с танком.