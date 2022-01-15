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Агент Буше отказался комментировать обвинения его клиента в изнасиловании

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Агент Алеша Пилко, агент нападающего «Локомотива» Рида Буше, не стал комментировать информацию о том, что его клиент в 2011 году изнасиловал 12-летнюю девочку. Его слова передает «Чемпионат».

Вынесение приговора американскому хоккеисту назначено на 31 января.

Потерпевшая утверждает, что Буше нашел видео, где она танцует и позвал ее в подвал, в котором находилась его спальня. По ее словам, хоккеист заставлял ее заниматься оральным сексом, а также шантажировал ее тем, что расскажет всем об их половом акте. Девушка заявила, что желает тюремного заключения американцу, но считает срок 25 лет слишком долгим.

Ранее Азамата Бостанова, менеджера российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко, задержала полиция по подозрению в изнасиловании и избиении.

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