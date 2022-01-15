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Спортивный директор «Дженоа» отреагировал на информацию об аренде Миранчука

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Global Look Press

Спортивный директор «Дженоа» Карло Тальдо, говоря о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в команду из Генуи, заявил, что сейчас клуб сосредоточен на поисках нового тренера. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Сейчас у нас другие приоритеты, мы смотрим на другие развития событий. У клуба много важных дел в отношении успеха с нынешним составом. Мы сейчас думаем не об игроках, а о тренере, потому что нам нужно искать замену Шевченко. Игроками займемся позже», — сказал Тальдо

Ранее итальянский инсайдер Николо Скира заявил, что «Дженоа» арендовала Миранчука до конца сезона.

9 января российский полузащитник принял участие в матче своей команды против «Удинезе». Миранчук появился на поле на 73-й минуте и вскоре выдал голевой пас на Муриэля. На 89-й минуте полузащитник ассистировал Мехле. Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу «Аталанты».

Всего в этом сезоне на счету 26-летнего полузащитника три голевых передачи и один гол в 11 матчах чемпионата Италии.

Алексей Миранчук перешел в итальянский клуб в сентябре 2020 года. Его контракт с «Аталантой» истекает летом 2024 года.

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Футбол. Чемпионат Италии
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