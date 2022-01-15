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Аршавин получил новую должность в «Зените»

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РИА Новости

Экс-футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин назначен заместителем генерального директора по спортивному развитию санкт-петербургского клуба. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Отмечается, что Аршавин продолжит оставаться на посту директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита». Этот пост он получил в августе 2020 года.

Аршавин почти всю свою российскую карьеру провел в «Зените». На его счету около 300 матчей в сине-бело-голубой майке. Вместе с командой он три раза становился чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА.

Он завершил свою футбольную карьеру в 2018 году, его последним клубом был «Кайрат» из Казахстана. Сейчас Аршавин занимает в «Зените» должность директора департамента по развитию молодежного футбола.

Ранее Аршавин прокомментировал переход полузащитника Юрия Жиркова в подмосковные «Химки».

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Футбол. Чемпионат России
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