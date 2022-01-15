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«Он отлично заработал»: на Украине отреагировали на увольнение Шевченко из «Дженоа»

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Reuters

Украинский журналист Артем Франков, комментируя увольнение Андрея Шевченко из «Дженоа», поздравил специалиста с тем, что он заработал в клубе крупную сумму денег. Его слова комментирует «Спорт-Экспресс».

«Идти в умирающий «Дженоа» — серьезный риск. Но Шевченко думает, что провал с этой командой не ударит по его репутации. Этим увольнением выбросил на ветер 20 миллионов евро. Поздравляю Шевченко! Он отлично заработал, таким денежным выплатам позавидовал бы даже сам Жозе Моуринью. Посмотрим, что будет дальше с Андреем. Он получил серьезный удар по своим амбициям», — сказал Франков.

После 21 тура «Дженоа» располагается на предпоследнем месте в чемпионате Италии. Последний раз команда побеждала 12 сентября 2021 года.

Следующий матч в рамках чемпионата Италии «Дженоа» проведет против «Фиорентины». Игра состоится 17 января.

Шевченко возглавил итальянскую команду в начале ноября 2021 года. Под его руководством клуб потерпел шесть поражений и три раза сыграл вничью. 13 января генуэзцы встречались с «Миланом» в рамках 1/8 финала Кубка Италии и проиграли со счетом 3:1.

Предыдущим местом работы специалиста была сборная Украины. Он возглавлял команду в течение пяти лет. Под его руководством команда смогла отобраться на Евро – 2020, где дошла до четвертьфинала, уступив родоначальникам футбола — сборной Англии.

Ранее спортивный комментатор телеведущий Дмитрий Губерниев выразил мнение, что решение уволить украинского специалиста связано с языковыми трудностями.

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Футбол. Чемпионат Италии
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