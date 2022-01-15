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В Польше определились с новым главным тренером футбольной сборной

Польский защитник «Локомотива» заявил, что знает имя нового наставника своей национальной сборной

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РИА Новости

Защитник сборной Польши и московского «Локомотива» Мацей Рыбус рассказал, что уже знает имя нового главного тренера своей национальной команды.

«В сборной Польши сегодня-завтра объявят имя нового тренера. Я уже его знаю, но не могу сказать. Надеюсь, смена наставника не помешает подготовке к возобновлению сезона», — передает слова Рыбуса «Спорт-Экспресс».

В декабре 2021 года сборная Польши лишилась своего главного тренера. Португальский специалист Паулу Соуза покинул свой пост спустя 11 месяцев работы. Польская федерация расторгла с ним контракт, и 51-летний тренер отправился тренировать бразильский клуб «Фламенго». Под его руководством сборная Польши заняла второе место в своей отборочной группе к чемпионату мира – 2022, уступив первое место Англии. Теперь полякам предстоит сыграть стыковые матчи, чтобы отобраться в финальную часть чемпионата мира.

24 марта 2022 года сборная Польши встретится с Россией в Лужниках в рамках стыкового матча. Победитель этой пары сыграет с победителем противостояния сборных Швеции и Чехии. Положительный результат станет билетом в финальную стадию чемпионата мира – 2022, который пройдет в Катаре.

Ранее сообщалось, где сборная России проведет сбор, направленный на подготовку к матчу с Польшей.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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