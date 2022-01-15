Российская биатлонистка пожаловалась на отсутствие командного духа в сборной

Биатлонистка сборной России Кристина Резцова считает, что в национальной команде отсутствует командный дух, и это может дать преимущество иностранным соперницам.

«Нам нужно стремиться быть командой. Когда у нас получается или не получается, отсутствует командный дух: до или после гонок мы никогда не собираемся, друг с другом толком не общаемся. Это один из наших главных минусов и большой плюс иностранным командам. Должен быть задор», — цитирует Резцову «Матч ТВ».

14 января женская сборная России стала бронзовым призером эстафетной гонки на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. В составе национальной команды выступали Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова.

Победительницами гонки стали французские биатлонистки. Серебро завоевала сборная Швеции. Российские спортсменки проиграли триумфаторам соревнований больше минуты.

Сегодня в 16.30 по московскому времени состоится мужская эстафетная гонка. В составе сборной России на старт выйдут Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

Ранее сообщалось, что Кристина Резцова подарила цветы ведущему Дмитрию Губерниеву.