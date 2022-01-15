«Дженоа» договорилась с Миранчуком о переходе

Стороны согласовали условия перехода российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Дженоа». Об этом сообщает Gianlucadimarzio.

Окончательное решение остается за «Аталантой». Тренер команды Гасперини еще раздумывает, отпускать ли россиянина в другую команду, так как в клубе есть определенные кадровые проблемы. Ему необходимо понять, есть ли необходимость оставить 26-летнего полузащитника на какое-то время или отпустить сейчас.

9 января российский полузащитник принял участие в матче своей команды против «Удинезе». Миранчук появился на поле на 73-й минуте и вскоре выдал голевой пас на Муриэля. На 89-й минуте полузащитник ассистировал Мехле. Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу «Аталанты».

Всего в этом сезоне на счету 26-летнего полузащитника три голевых передачи и один гол в 11-ти матчах чемпионата Италии.

Алексей Миранчук перешел в итальянский клуб в сентябре 2020 года. Его контракт с «Аталантой» истекает летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Дженоа» ведет переговоры о расторжении контракта с главным тренером команды Андреем Шевченко. После 21-го тура генуэзцы располагаются на предпоследнем месте в чемпионате Италии.