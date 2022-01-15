Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Польше оценили преимущества российских беспилотных вертолетов 11:23
Первые два самолета с российскими миротворцами прибыли из Казахстана... 11:13
Военный обозреватель сравнил подлодки «Борей» и «Ясень» 11:12
Президент Сербии заявил, что страна «ответит» за Джоковича 11:02
В США заявили о лицемерии Вашингтона в диалоге с Москвой 10:55
«Тем, кто стоял, не повезло больше всех»: пассажир автобуса рассказал подробности аварии... 10:47
Мостовой не считает Жиркова усилением для «Химок» 10:42
Первые самолеты с российскими миротворцами из Казахстана приземлились... 10:31
Госпогранслужба Украины обнародовала подробности учений с НАТО 10:25
Российская биатлонистка упрекнула соперницу в нарушении правил борьбы 10:17
Бесплатная ставка 1000 р.

«Дженоа» договорилась с Миранчуком о переходе

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Стороны согласовали условия перехода российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Дженоа». Об этом сообщает Gianlucadimarzio.

Окончательное решение остается за «Аталантой». Тренер команды Гасперини еще раздумывает, отпускать ли россиянина в другую команду, так как в клубе есть определенные кадровые проблемы. Ему необходимо понять, есть ли необходимость оставить 26-летнего полузащитника на какое-то время или отпустить сейчас.

9 января российский полузащитник принял участие в матче своей команды против «Удинезе». Миранчук появился на поле на 73-й минуте и вскоре выдал голевой пас на Муриэля. На 89-й минуте полузащитник ассистировал Мехле. Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу «Аталанты».

Всего в этом сезоне на счету 26-летнего полузащитника три голевых передачи и один гол в 11-ти матчах чемпионата Италии.

Алексей Миранчук перешел в итальянский клуб в сентябре 2020 года. Его контракт с «Аталантой» истекает летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Дженоа» ведет переговоры о расторжении контракта с главным тренером команды Андреем Шевченко. После 21-го тура генуэзцы располагаются на предпоследнем месте в чемпионате Италии.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Италии
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть