Названы претензии, предъявляемые австралийскими властями Джоковичу

Федеральный суд МельбурнаФедеральный суд Мельбурна опубликовал документ по делу Новака Джоковича, в котором называются основные претензии к теннисисту, которые повлекли за собой повторное аннулирование его визы.

В организации считают, что своим поведением Джокович может привести к популяризации антиваксерских взглядов в Австралии и придать уверенность противникам вакцинации. Также в документе говорится о том, что отказ от прививок населения повлечет за собой распространение коронавирусной инфекции и будет загружать систему здравоохранения страны. В списке причин упоминается отказ Джоковича от изоляции после положительного теста на COVID-19.

Напомним, при въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. До суда, который состоялся 10 января, спортсмен находился в специальном отеле для мигрантов.

Апелляция спортсмена в итоге была удовлетворена, а депортация отложена. 14 января министр по иммиграции Австралии заявил о повторном аннулировании визы сербского теннисиста.

Ранее Международная федерация тенниса выступила с заявлением по делу Джоковича.