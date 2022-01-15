Василевский считает, что Овечкин – самый опасный игрок в НХЛ

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский выбрал самого опасного игрока в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Каждый опасен. Каждый игрок в этой лиге может забить, а мне нужно справляться с каждым броском. Но если выбирать только одного, то я, конечно же, назову Ови. Он потрясающий снайпер», — передает слова Василевского русскоязычный сайт НХЛ.

Василевский также как и Овечкин будет участником Матча всех звезд НХЛ.

11 января в матче против «Бостона» Овечкин отметился результативной передачей. Всего в этом сезоне на его счету их уже 28, а также 24 заброшенных шайбы. По системе гол + пас он является безоговорочным лидером своей команды. По этому показателю 36-летний россиянин третий среди всех игроков НХЛ в этом сезоне. Он уступает только игрокам «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю и Коннору Макдэвиду, в активе которых по 53 балла.

Также 36-летний россиянин занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, забросив 754 шайбы в карьере. На первом месте — Уэйн Гретцки (894 шайбы).

Ранее Александр Овечкин ответил на вопрос о характере своей травмы, из-за которой он не смог завершить одну из тренировок своей команды.