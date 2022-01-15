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Ягудин: Кондратюк выдержал борьбу за путевку на Олимпиаду

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал победу фигуриста Марка Кондратюка на чемпионате Европы, передает РИА «Новости».

«Марк выдержал борьбу за путевку на Олимпиаду. Он ворвался в элиту фигурного катания на Кубке Первого канала. Потом стал чемпионом России, а теперь, спустя всего две недели, выиграл чемпионат Европы», — сказал Ягудин.

Чемпионат Европы по фигурному катанию проводится под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), и является старейшим из четырех ежегодных соревнований.

Спортсмены соревнуются в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание, парное катание и спортивные танцы на льду. Как правило, соревнование проводится в январе.

Ранее чемпион Европы по фигурному катанию Марк Кондратюк ответил на вопрос о своих планах на ближайшее будущее.

«Я бы хотел поблагодарить Светлану Владимировну Соколовскую и всех тренеров, которые работают и работали со мной. Что касается ближайших планов, я стараюсь жить сегодняшним днем», — отметил Кондратюк.

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