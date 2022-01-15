Ягудин: Кондратюк выдержал борьбу за путевку на Олимпиаду

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал победу фигуриста Марка Кондратюка на чемпионате Европы, передает РИА «Новости».

«Марк выдержал борьбу за путевку на Олимпиаду. Он ворвался в элиту фигурного катания на Кубке Первого канала. Потом стал чемпионом России, а теперь, спустя всего две недели, выиграл чемпионат Европы», — сказал Ягудин.

Чемпионат Европы по фигурному катанию проводится под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), и является старейшим из четырех ежегодных соревнований.

Спортсмены соревнуются в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание, парное катание и спортивные танцы на льду. Как правило, соревнование проводится в январе.

Ранее чемпион Европы по фигурному катанию Марк Кондратюк ответил на вопрос о своих планах на ближайшее будущее.

«Я бы хотел поблагодарить Светлану Владимировну Соколовскую и всех тренеров, которые работают и работали со мной. Что касается ближайших планов, я стараюсь жить сегодняшним днем», — отметил Кондратюк.