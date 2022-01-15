Австралийский футболист-гей рассказал, как изменилась его жизнь после каминг-аута

Полузащитник «Аделаиды Юнайтед» Джошуа Кавалло рассказал, как изменилась его жизнь после каминг-аута, передает Men's Health.

«Моя жизнь изменилась к лучшему. Я давно не улыбался, а теперь живу честно и улыбаюсь каждый день. Думаю, мы все согласимся, что в спорте нет места разжиганию ненависти», — сказал Кавалло.

Австралиец единственный открытый гей в футболе на данный момент.

Ранее бывший защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Богдан Бутко раскритиковал австралийского футболиста Джоша Кавалло за его каминг-аут.

«Мне жалко геев. Но если вы гей с отклонениями, то зачем это выносить на всеобщее обозрение? Не удивлен, что 50 процентов геев еще и педофилы, скорее всего. Мир зашел уже так глубоко с этой темой. Стыдно жать руку таким людям», — заявил Бутко.