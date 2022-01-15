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Стало известно, почему игрок «Спартака» Жиго не будет продлевать контракт с клубом

Жиго не будет продлевать контракт со «Спартаком» из-за суда с бывшей женой

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РИА Новости

Французский защитник московского «Спартака» Самюэль Жиго не будет продлевать контракт с красно-белыми из-за суда с бывшей женой, передает «Чемпионат.com».

Отмечается, что у пары родился сын в 2019 году. Девушка отказалась переезжать в России. Супруги развелись, а ребенок остался жить с матерью.

Соглашение француза с красно-белыми истекает летом 2022 года.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает девятое место, набрав 23 балла.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Жиго провел 16 матчей, забив один мяч.

Раннее футболисты московского «Спартака» и столичного «Динамо» устроили потасовку в конце первого тайма матча чемпионата России.

Все началось с того, что футболист бело-голубых Арсен Захарян совершил грубый подкат под Максимилиана Кофрие.

Защитник спартаковцев Самюэль Жиго заступился за партнера по команде, а Вячеслав Грулев заступился за одноклубника. Потом к потасовке подключились скамейки запасных.

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Футбол. Чемпионат России
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