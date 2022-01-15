Наставник «Вашингтона» рассказал о состоянии здоровья Овечкина

Наставник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт рассказал о состоянии здоровья форварда Александра Овечкина, передает сайт НХЛ.

«На мой взгляд, сегодня он хорошо выглядел. Сыграет ли он завтра? А сам он что вам сказал? Ну, значит, посмотрим завтра, как он будет себя чувствовать», — сказал Лавиолетт.

Напомним, что Овечкин покинул одну из тренировок своей команды, не проведя ее до конца. Позже выяснилось, что россиянин испытывает проблемы с верхней частью тела.

9 января в матче против «Миннесоты» Овечкин отметился результативной передачей. Всего в этом сезоне на его счету их уже 27, а также 24 заброшенных шайбы. По системе гол + пас он является безоговорочным лидером своей команды. По этому показателю 36-летний россиянин третий среди всех игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в этом сезоне.

Ранее Овечкин рассказал, что рассчитывает принять участие в следующем матче против «Нью-Йорк Айлендерс».