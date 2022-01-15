Фигурист Кондратюк о победе на чемпионате Европы: не было тех эмоций, что на чемпионате России

Российский фигурист Марк Кондратюк поделился впечатлениями от победы на чемпионате Европы, передает Sport24.

«Я доволен исполненными элементами. Но не очень доволен своим катанием. Не было тех эмоций, что на чемпионате России», — сказал Кондратюк.

Чемпионат Европы по фигурному катанию проводится под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), и является старейшим из четырех ежегодных соревнований.

Спортсмены соревнуются в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание, парное катание и спортивные танцы на льду. Как правило, соревнование проводится в январе.

Кондратюк — чемпион Европы (2022), чемпион России (2022) и бронзовый призер чемпионата России (2021).

Ранее российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате Европы.