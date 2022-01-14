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Червиченко: Бакаеву надо бежать из «Спартака» даже на уменьшение контракта

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Кадр из видео/oSporte TV/Youtube

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев должен найти себе новый клуб. Его слова передает «РБ Спорт».

«Его на лавочку посадили. Вот и все. В «Спартаке» часто бывает такое: ты ярко вспыхиваешь, покупают иностранца, он занимает твое место, а ты начинаешь затухать. Поэтому Бакаеву надо бежать из «Спартака» даже на уменьшение контракта», — сказал Червиченко.

25-летний футболист является воспитанником академии «Спартака», а за основной состав команды выступает с 2015 года. При этом сезон-2018/19 он провел на правах аренды в тульском «Арсенале».

Московский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав за 18 туров 23 очка. Отрыв команды от лидера — петербургского «Зенита» — составляет 15 баллов.

Ранее сообщалось, что Бакаев и московский «Спартак» не могут договориться о новом контракте.

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