Самедов рассказал о проблемах из-за национальности: могли под поезд сбросить

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Александр Самедов в интервью на YouTube-канале «Ответь по-братски» рассказал о проблемах из-за своих азербайджанских корней.

«Понято, что моя внешность восточная. Я жил в Царицыно, где моя мама сейчас живет. Со мной однажды произошел такой случай, когда я на метро добирался из Сокольников после тренировки или после школы.

Выхожу из метро, а в Царицыно как-раз были погромы c участием скинхедов. По-моему, даже кого-то убили. Я поднимаюсь из метро и понимаю, что вся эта огромная толпа забегает туда. Конечно, у меня была паника. Я был ребенком. Лет 14-15 примерно. Я нырнул обратно и спрятался за столбом. Слава богу, никто меня не увидел. Могли бы вообще под поезд бросить. Страшно было. Все вагоны были забиты скинхедами. Так что были различные проблемы, стычки, когда старше становился», — сказал Самедов.

Самедов завершил карьеру игрока в 2019 году. В составе сборной России он становился участником домашнего чемпионата мира в 2018 году. Сейчас он является селекционером в молодежном департаменте московского «Локомотива».

Ранее дагестанский игрок «Урала» Рамазан Гаджимурадов рассказал о проблемах из-за своей национальности.