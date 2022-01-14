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Российская биатлонистка объяснила, почему белорусские спортсменки выступают лучше

Нигматуллина: в белорусской сборной каждая биатлонистка на вес золота, а нас толпы

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Биатлонистка сборной России Ульяна Нигматуллина считает, что психологическое напряжение в женской команде мешает показывать успешные результаты.

«Нас — толпы. И есть такие настроения, что если не один, так другой. Очередь большая. У них такого нет. Каждая сборница — на вес золота. Психологическая разряженность имеет большое значение. Вот даже этой осенью мне сказали, что я попадаю в команду, — и на отборах я выступала спокойно, не зажималась», — передает слова Нигматуллиной «Спорт-Экспресс».

10 января Нигматуллина в составе сборной России стала победителем в смешанной эстафете в Оберхофе.

Сегодня на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге пройдет женская эстафетная гонка. Начало в 16.30 по московскому времени.

В составе сборной России выступят Валерия Васнецова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Кристина Резцова.

Последний раз россиянки поднимались на подиум в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Тогда первое место досталось представительницам Швеции, тройку замкнули француженки.

Ранее Александр Тихонов рассказал, что тренер женской сборной России Шашилов любил выпить.

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