Уткин отреагировал на назначение Фарке в «Краснодар»

Спортивный журналист и блогер Василий Уткин высказался о назначении экс-наставника «Норвич Сити» Даниэля Фарке на пост главного тренера «Краснодара».

«Назначение Фарке нормальное и интересное. Вот и все. И да, российской тренерской школы давно нет. Когда-то была, может, еще когда-то будет. А сейчас нет ее», — написал журналист в своем Telegram-канале.

Фарке покинул пост главного тренера «Норвича» в ноябре 2021 года. Он руководил командой с 2017 года. Тренер дважды выводил команду из Чемпионшипа, второго по силе английского дивизиона, в Английскую премьер-лигу (АПЛ).

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего петербургского «Зенита» на девять очков. Следующую игру команда проведет в феврале против столичного «Локомотива».

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал назначение Даниэля Фарке на пост тренера «Краснодара».