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Шевченко после поражения от «Милана» ответил на вопрос о возможной отставке

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Reuters

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Кубка Италии против «Милана» (1:3 д. в.), а также ответил на вопрос о своей возможной отставке.

«Ребята показали качественный футбол. Мы пытались контролировать игру и создавать моменты. Не очень доволен результатом, но игра была хороша.

Я всегда рад вернуться на «Сан-Сиро» (домашний стадион «Милана» — «Газета.ru»). Прием был фантастическим, и я благодарю болельщиков «Милана». Также хочу поблагодарить фанатов «Дженоа», приехавших сюда, чтобы поддержать команду.

Мое будущее? Мне 45 лет, я еще молод и набираюсь опыта. Жизнь состоит из взлетов и падений, побед и поражений. Я просто каждый день делаю свою работу. Клуб должен будет объявить о своем решении», — приводит слова наставника Sport Mediaset.

«Дженоа» выиграла всего одну игру из одиннадцати под руководством Андрея Шевченко. Еще семь матчей закончились поражениями, также было три ничьих.

После 21 тура «грифоны» располагаются на предпоследнем месте в чемпионате Италии. 18 последних матчей команда не может выиграть.

Шевченко возглавил «Дженоа» в начале ноября 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Дженоа» ведет переговоры о расторжении контракта с Андреем Шевченко.

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Футбол. Чемпионат Италии
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