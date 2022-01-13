Виталий Кличко: Украина не хочет обратно в СССР и я готов на передовой защищать свою страну

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что готов защищать Украину на фронте.

«Наш восточный сосед недоволен нашим решением стать частью европейской семьи. Мы не хотим возвращаться обратно в СССР. Мы были в СССР и видим свое будущее в составе европейской семьи. Мистер Путин с этим не согласен. Как бывший офицер я провел много времени в бывшей армии. Как бывший солдат я готов защищать свою страну, охранять независимость и территориальную целостность Украины. Сражался бы я? Да, конечно, на передовой», — сказал Виталий Кличко в интервью CNN.

Кличко — чемпион мира по боксу среди профессионалов по версиям WBO (1999—2000), по версии журнала The Ring (2004—2005) и WBC (2004—2005, 2008—2013), чемпион Европы по боксу среди профессионалов по версии EBU. Член Международного зала боксерской славы.

Кличко является мэром Киева с 5 июня 2014 года и главой Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года.

Ранее Виталий Кличко заявил, что Запад должен был намного раньше принять меры против России.