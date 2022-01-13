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В Дублине пытались сжечь паб Конора Макгрегора

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Mario Anzuoni/Reuters

Паб Конора Макгрегора в Дублине стоимостью £2 млн подвергся нападению через несколько часов, после того как боец UFC побывал в заведении.

Свидетели сообщили полиции о двух мужчинах, которые приехали к пабу на скутерах и оставили возле заведения зажигательные бомбы.

Макгрегор, который незадолго до этого момента проводил в заведении дегустацию, к тому моменту уже уехал из бара. Никакого ущерба причинено не было, никто не пострадал.

Портал Olbg рассчитал количество денег, заработанных известными спортсменами за минуту активных выступлений в минувшем году.

Лидером по данному показателю стал ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор. В 2021 году он провел два поединка в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Ирландец дважды проиграл американцу Дастину Порье.

В общей сложности 33-летний боец провел в октагоне три минуты. За это время Конор заработал $22 млн. Заработок бойца в минуту составил $8,69 млн. Для того, чтобы заработать $1 млн ирландцу потребовалось лишь семь секунд активности.

Последним поединком Макгрегора стал бой против Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги. Всего на его счету 22 победы и шесть поражений.

Ранее сообщалось, что Макгрегор назван самым успешным спортсменом по заработкам в минуту.

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