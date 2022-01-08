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Назван самый успешный спортсмен по заработкам в минуту

Боец UFC Макгрегор — лучший по количеству заработанных денег за минуту выступлений

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РИА Новости

Портал Olbg рассчитал количество денег, заработанных известными спортсменами за минуту активных выступлений в минувшем году. Результаты исследования передает Sporf.

Лидером по данному показателю стал ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор. В 2021 году он провел два поединка в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Ирландец дважды проиграл американцу Дастину Порье.

В общей сложности 33-летний боец провел в октагоне три минуты. За это время Конор заработал $22 млн. Заработок бойца в минуту составил $8,69 млн. Для того, чтобы заработать $1 млн ирландцу потребовалось лишь семь секунд активности.

Вторым в рейтинге стал боксер из Мексики Сауль Альварес. Его заработок в минуту составил $444 тыс. Замыкает тройку — игрок в американский футбол Дак Прескотт. Он заработал $325 тыс. в минуту.

Ранее Джон Кавана, наставник бойца UFC Конора Макгрегора, рассказал, когда спортсмен вернется в октагон.

«Я бы сказал, он вернется в октагон в начале лета. Думаю, он нацелен на это. Я встречусь с ним, он сейчас вернулся в Дублин, так что я увижу его, когда вернусь в Ирландию», — сказал Кавана.

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