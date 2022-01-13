Колосков о новом тренере «Краснодара»: шило в мешке

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал назначение Даниэля Фарке на пост тренера «Краснодара», передает Sport24.

«Кроме того, что Фарке поднял команду «Норвич» в первый дивизион, ничего про него не знаю. Это личность неизвестная, ни о чем не говорящая. Шило в мешке», — сказал Колосков.

Фарке покинул пост главного тренера «Норвича» в ноябре 2020 года. Он возглавлял команду с 2017 года. Под его руководством «Норвич» дважды за четыре года поднимался в АПЛ.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков. Следующую игру команда проведет в феврале против «Локомотива».

Ранее немецкий специалист Даниэль Фарке стал новым главным тренером «Краснодара».