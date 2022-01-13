Экс-полузащитник ЦСКА рассказал, как Жирков поможет «Химкам»

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев прокомментировал переход полузащитника Юрия Жиркова в подмосковные «Химки».

«Приход Жиркова — это усиление для «Химок». Улучшится ли игра в обороне? Юра на разных позициях может сыграть, у него колоссальный опыт, он сможет за счет этого играть.

Безусловно, опыт Жиркова поможет футболистам «Химок». Он может подсказать как в обороне, так и в атаке. Его опыт и подсказ для ребят будет хорошей помощью», — приводит слова Гусева ТАСС.

Жирков сыграл 105 матчей за национальную сборную России. В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник провел за петербургский «Зенит» 15 матчей, в которых отдал две результативные передачи. Контракт игрока с сине-бело-голубыми истек 31 мая 2021 года.

Подмосковный клуб после 18-ти туров заработал 14 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что бывший тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела не верит в то, что Жирков поможет «Химкам».