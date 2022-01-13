Бывший тренер «Зенита» не верит, что Жирков поможет «Химкам»

Бывший тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на переход полузащитника Юрия Жиркова в подмосковные «Химки».

«Дай Бог, чтобы Жирков еще долго играл. Это чудо! В Чехии тоже есть игрок, который в 40 лет комфортно чувствует себя на поле.

Жирков всегда был хорошим футболистом. Возможно, Жирков, Глушаков и Мамаев помогут «Химкам» избежать вылета. Но я в это не верю, потому что эти ребята мало что могут принести клубу», — приводит слова специалиста «СЭ».

Жирков сыграл 105 матчей за национальную сборную России. В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник провел за петербургский «Зенит» 15 матчей, в которых отдал две результативные передачи. Контракт игрока с сине-бело-голубыми истек 31 мая 2021 года.

Ранее полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что хотел бы видеть в подмосковном клубе форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.