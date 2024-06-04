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Мужчина изнасиловал бездомную женщину, отмечая свой день рождения

В Уэльсе мужчину посадили на 15 лет за изнасилование бездомной женщины

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South Wales Police

В Уэльсе мужчина попал в тюрьму после изнасилования бездомной женщины, сообщает Mirror.

В конце декабря прошлого года Лиам Стимпсон отмечал свое 24-летие. В тот день он выпил много водки и гулял по центру Кардиффа. Уже под утро мужчина увидел свою жертву, догнал ее и избил. После этого он приказал женщине раздеться догола и изнасиловал ее. Нападение не только попало на камеры видеонаблюдения, но и произошло в присутствии двух свидетелей — уборщицы из бара и водителя службы доставки. Они вмешались в происходящее, а затем обратились в полицию.

Через полчаса Стимпсон был задержан. Его обвинили в совершении четырех преступлений, включая изнасилование и нанесение тяжких телесных повреждений. Выяснилось, что злоумышленник записал изнасилование на камеру телефона, что стало очередным доказательством его вины. 3 июня присяжные вынесли приговор по этому делу, подчеркнув, что Стимпсон совершенно унизил и оскорбил жертву, лишив ее «последней унции достоинства». В итоге молодого человека приговорили к 15 годам тюремного заключения.

Ранее подросток дважды изнасиловал пенсионерку и был пойман спустя 20 лет.

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