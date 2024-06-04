Украинские военные стали чаще обстреливать район Каховского водохранилища

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили обстрелы района Каховского водохранилища. Об этом рассказал РИА Новости командир подразделения полка 1197 Вооруженных сил России.

По словам собеседника агентства, обстрел ведется в том числе артиллерийскими снарядами, из ракетной системы залпового огня, а также кассетными боеприпасами.

Военный рассказал, что активность обстрелов со стороны украинской армии района водохранилища возросла, несколько раз в неделю приходится сбивать вражеские ударные дроны.

«Обстреливают частенько. Ночью прилетает, и днем тоже. Я думаю, для них нужен какой-то показатель», — поделился командир.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой.

Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины. Существует также версия о том, что авария произошла из-за «старых повреждений». Компания «Укргидроэнерго» заявила, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Ранее Сальдо заявил, что после прорыва плотины Каховское водохранилище как таковое уже не существует.