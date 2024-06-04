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Украинские военные стали чаще обстреливать район Каховского водохранилища

Командир полка ВС РФ: ВСУ усилили обстрелы района Каховского водохранилища

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Alina Smutko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили обстрелы района Каховского водохранилища. Об этом рассказал РИА Новости командир подразделения полка 1197 Вооруженных сил России.

По словам собеседника агентства, обстрел ведется в том числе артиллерийскими снарядами, из ракетной системы залпового огня, а также кассетными боеприпасами.

Военный рассказал, что активность обстрелов со стороны украинской армии района водохранилища возросла, несколько раз в неделю приходится сбивать вражеские ударные дроны.

«Обстреливают частенько. Ночью прилетает, и днем тоже. Я думаю, для них нужен какой-то показатель», — поделился командир.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой.

Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины. Существует также версия о том, что авария произошла из-за «старых повреждений». Компания «Укргидроэнерго» заявила, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Ранее Сальдо заявил, что после прорыва плотины Каховское водохранилище как таковое уже не существует.

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