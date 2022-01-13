Новый спортивный директор «Спартака» рассказал о первом впечатлении от клуба

Новый спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани рассказал о первом впечатлении от столичного клуба.

«Спартак» — это не просто большой клуб. Это что-то особенное. Именно таким было мое первое впечатление», — цитирует специалиста пресс-служба красно-белых в Twitter.

Напомним, «Спартак» объявил о назначении Каттани на пост спортивного директора клуба в конце декабря. Ранее итальянец работал скаутом во французском «Пари Сен-Жермен».

Московский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав за 18 туров 23 очка. Отрыв команды от лидера — петербургского «Зенита» — составляет 15 баллов.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли пригласил в свой тренерский штаб специалиста по нутрициологии из Португалии.

Нутриционист — специалист по питанию. Отметим, что в тренерском штабе экс-наставника красно-белых Руя Витории такого специалиста не было.