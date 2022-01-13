Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
На Украине сообщили о диалоге с Турцией по противодействию России 01:23
Госдеп не рекомендует гражданам США совершать поездки на Украину 01:22
Хавбек сборной России с высокой долей вероятности летом покинет «Спартак» 01:16
В МВФ призвали готовиться к экономическим потрясениям в 2022 году 01:05
ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений COVID-19 за сутки 01:03
«Реал» победил «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании 00:52
Госдеп считает критически важным продолжение диалога с Россией 00:46
В США заявили, что Запад продолжит «сдерживание России» 00:43
Иммунолог Жемчугов: «омикрон» станет концом пандемии COVID-19 00:35
Российские фигуристы установили рекорд на чемпионате Европы 00:24
Бесплатная ставка 1000 р.

Новый спортивный директор «Спартака» рассказал о первом впечатлении от клуба

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Антон Денисов/РИА «Новости»

Новый спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани рассказал о первом впечатлении от столичного клуба.

«Спартак» — это не просто большой клуб. Это что-то особенное. Именно таким было мое первое впечатление», — цитирует специалиста пресс-служба красно-белых в Twitter.

Напомним, «Спартак» объявил о назначении Каттани на пост спортивного директора клуба в конце декабря. Ранее итальянец работал скаутом во французском «Пари Сен-Жермен».

Московский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав за 18 туров 23 очка. Отрыв команды от лидера — петербургского «Зенита» — составляет 15 баллов.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли пригласил в свой тренерский штаб специалиста по нутрициологии из Португалии.

Нутриционист — специалист по питанию. Отметим, что в тренерском штабе экс-наставника красно-белых Руя Витории такого специалиста не было.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть