Фазель оценил назначение Ротенберга на пост главного тренера СКА

Почетный президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель оценил назначение Романа Ротенберга на пост главного тренера петербургского СКА, передает РИА «Новости».

«Я знаю Романа много лет. Он любит и понимает хоккей. Я уважаю Романа за то, что он рискнул. Роману пока не хватает опыта, но стать главным тренером – это его желание. Он влюблен в игру», — сказал Фазель.

Ротенберг стал 13-м главным тренером СКА в истории Континентальной хоккейной лиги. Он уже управлял командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера в прошлом сезоне, когда Валерий Брагин находился на карантине из-за коронавируса. Брагин теперь станет помощником Ротенберга.

Роман Ротенберг — сын известного предпринимателя Бориса Ротенберга, президента футбольного клуба «Сочи». С 2011 года является вице-президентом питерского СКА. 11 декабря 2014 Ротенберг назначен первым вице-президентом Федерации хоккея России (ФХР), также он до недавнего времени являлся главой тренерского штаба национальной команды. В 2015 году вошел в состав Совета директоров КХЛ. В мае 2019-го Ротенберг закончил Высшую школу тренеров омского СибГУФК (Сибирский государственный университет физической культуры и спорта).

Ранее журналист Геннадий Орлов высказался о назначении Романа Ротенберга на пост главного тренера петербургского СКА.