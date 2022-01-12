Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Ягудин после мужской короткой программы на ЧЕ заявил, что он поверил в Деда... 22:13
Власти Москвы могут ввести новые ограничения из-за штамма «омикрон» 22:12
Администрация Байдена поддержала законопроект с санкциями против России 22:01
Мужчина обратился к врачу с заложенностью уха и узнал, что там таракан 21:54
В посольстве России назвали причину смерти журналиста Зеленского 21:53
МИД Британии призвал Москву к деэскалации ситуации 21:45
Шерман объяснила, к чему может привести скопление сил РФ на границе... 21:41
Ведущая Fox News сравнила Путина с Леброном Джеймсом 21:39
Сборная Туниса отказалась доигрывать матч Кубка Африки из-за ошибки судьи 21:35
В Германии поддержали Россию в вопросе нерасширения НАТО 21:34
Бесплатная ставка 1000 р.

Фазель оценил назначение Ротенберга на пост главного тренера СКА

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Почетный президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель оценил назначение Романа Ротенберга на пост главного тренера петербургского СКА, передает РИА «Новости».

«Я знаю Романа много лет. Он любит и понимает хоккей. Я уважаю Романа за то, что он рискнул. Роману пока не хватает опыта, но стать главным тренером – это его желание. Он влюблен в игру», — сказал Фазель.

Ротенберг стал 13-м главным тренером СКА в истории Континентальной хоккейной лиги. Он уже управлял командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера в прошлом сезоне, когда Валерий Брагин находился на карантине из-за коронавируса. Брагин теперь станет помощником Ротенберга.

Роман Ротенберг — сын известного предпринимателя Бориса Ротенберга, президента футбольного клуба «Сочи». С 2011 года является вице-президентом питерского СКА. 11 декабря 2014 Ротенберг назначен первым вице-президентом Федерации хоккея России (ФХР), также он до недавнего времени являлся главой тренерского штаба национальной команды. В 2015 году вошел в состав Совета директоров КХЛ. В мае 2019-го Ротенберг закончил Высшую школу тренеров омского СибГУФК (Сибирский государственный университет физической культуры и спорта).

Ранее журналист Геннадий Орлов высказался о назначении Романа Ротенберга на пост главного тренера петербургского СКА.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть