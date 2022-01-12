В сборной России назвали имя биатлониста, который гарантировал себе путевку на Игры

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, что Александр Логинов гарантировал себе путевку на Олимпиаду, передает «Матч ТВ».

«Наверное, точно только Логинов может себе гарантировать место в сборной как победитель этапа Кубка мира. На Латыпова мы рассчитываем, но будем смотреть на состояние здоровья», — сказал Каминский.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о перспективах сборной России по биатлону на предстоящих Олимпийских играх — 2022 в Пекине.