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В сборной России назвали имя биатлониста, который гарантировал себе путевку на Игры

Тренер сборной России по биатлону: только Логинов может себе гарантировать место в сборной

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, что Александр Логинов гарантировал себе путевку на Олимпиаду, передает «Матч ТВ».

«Наверное, точно только Логинов может себе гарантировать место в сборной как победитель этапа Кубка мира. На Латыпова мы рассчитываем, но будем смотреть на состояние здоровья», — сказал Каминский.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о перспективах сборной России по биатлону на предстоящих Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

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Олимпиада 2022
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