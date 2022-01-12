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Захарян объяснил, почему российским игрокам не хватает уверенности в себе

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян рассказал, почему отечественным футболистам не хватает уверенности в себе.

«Не смогу назвать какую-то одну причину. Может, дело в менталитете. Я прямо против топов пока не играл, только со сборной Хорватами, в которой собраны игроки мирового уровня. Вроде шел в обводку, не боялся.

В принципе, не скажу, что разница между такими матчами и РПЛ громадна. Может быть, нужно быстрее все делать против них. Скорости другие, интенсивность. Быстрее накрывают, у тебя меньше времени на принятие решения», — приводит слова Захаряна «Российская газета».

Напомним, сборная России завершила выступления в отборочном турнире к чемпионату мира — 2022 на втором месте. Теперь подопечным Валерия Карпина предстоит провести стыковой матч против Польши. Игра состоится 24 марта 2022 года.

Ранее футболист «Динамо» Вячеслав Грулев оценил слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о проблемах российских игроков с психологией.

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Футбол. Чемпионат России
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