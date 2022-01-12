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Фьюри обвинил украинца Усика в употреблении запрещенных веществ

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Andrew Couldridge/Reuters

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри в Twitter обратился к британскому бойцу Энтони Джонсону, обвинив украинца Александра Усика в употреблении запрещенных препаратов.

«Не могу поверить, что Эй-Джей взял и вернул Украине все пояса в супертяжелом весе. Ты позволил маленькому стероидному человечку подняться из среднего веса и заняться тобой!» — написал Фьюри.

Напомним, ранее Александр Усик одержал победу над Энтони Джошуа в 12-раундовом поединке, который состоялся в ночь на 26 сентября на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм» в Лондоне.

Усик выиграл единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113, став обладателем титула объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

Украинский боксер остается непобежденным. На профессиональном ринге он провел 19 боев и выиграл каждый из них, при этом 13 раз он отправлял соперника в нокаут.

Ранее британский боксер Дэвид Прайс назвал имена спортсменов, которые могут одолеть Усика.

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