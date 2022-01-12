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Экс-игрок «Спартака» призвал изгнать из футбола Дзюбу и Игнатьева

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РИА Новости

Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев подверг критике нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева и форварда «Зенита» Артема Дзюбу за их скандальные поступки. Слова Ловчева передает «Матч ТВ».

Напомним, в ноябре 2020 года было опубликовано интимное видео с участием Дзюбы. В начале января этого года появилось видео, на котором охранники выводят Игнатьева из клуба в нетрезвом виде.

«Слова не подберу. Этот человек (Игнатьев — прим. «Газета.Ru») позорит весь российской футбол. Когда он играл в «Краснодаре», он старался и забивал голы, чтобы выбить себе контракт. А теперь ему ничего не надо. Вы говорите, что его кто-то снимает, когда он танцует… Другой мастурбирует на камеру… Это позорище, их изгонять из футбола надо. Мы не нажирались никогда, в выходной день выпили и на тренировку», — сказал Ловчев.

В текущем году Дзюба провел 27 матчей в рамках чемпионата России, в которых отличился 19 забитыми мячами и девятью результативными передачами. Дзюба является лидером по числу голов, показателю «гол+пас» и среднему числу результативных действий за матч РПЛ в 2021 году.

В текущем сезоне Игнатьев провел десять матчей, не отметившись результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость форварда в € 2 млн.

Ранее бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов назвал возможные причины пьяного дебоша Игнатьева.

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Футбол. Чемпионат России
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