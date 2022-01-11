Две лыжницы заявили, что власти Белоруссии не пускают их на ОИ за поддержку оппозиции

Белорусские лыжницы Дарья Долидович и Светлана Андриюк сообщили, что власти страны не пускают их на Олимпийские игры — 2022 в Пекине за поддержку оппозиционных сил. Об этом сообщает агентство Reuters.

Долидович и Андриюк запретили выступать в квалификационных соревнованиях на Игры, и у них не было возможности отобраться на Олимпиаду.

«Они (спортивные чиновники Белоруссии. — «Газета.Ru») дословно обвинили меня в том, что я поддерживаю оппозицию. Я не хочу быть здесь. Я планирую уехать в Польшу, потому что жить здесь невозможно», — заявила Андриюк.

«Я не сделала ничего, что могло бы оправдать дисквалификацию и деактивацию моего кода FIS», — добавила Долидович.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице.

Напомним, на летних Играх-2020 белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская раскритиковала решение тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После она заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск.

Тимановская заявила, что не хочет оставаться в Белоруссии и намерена просить убежище в Европе. Кроме того, она в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам 25-летней спортсменки, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия. Летом 2021 года она перебралась в Польшу.

Ранее российский чемпион Олимпийских игр — 2016 по современному пятиборью Александр Лесун, являющийся уроженцем Белоруссии, высказался о ситуации в родной стране.