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Депортированная теннисистка считает, что статус помог Джоковичу выиграть суд

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Christian Hartmann/Reuters

Чешкая теннисистка Рената Ворачова, которая была депортирована австралийскими властями, рассказала о своей ситуации с визой и посетовала на то, что более высокий статус Джоковича помог ему одержать победу в судебном разбирательстве.

«Я ожидала, чем закончится суд Джоковича и буду просить о послаблении, чтобы не получить трехлетний запрет на въезд в Австралию. Очень жаль, что так сложилось. Сейчас с ним все в порядке, а я в незавидном положении и не знаю, что будет дальше. Джокович мог позволить себе больше, чем я из-за своего статуса? Это, конечно, сыграло свою роль. У меня даже не было информации, что нужно делать, нужно ли привлекать адвоката и так далее. Здесь у Новака было преимущество», — передает слова Ворачовой iSport.cz.

Напомним, что виза сербского теннисиста рассматривалась австралийскими властями как недопустимая для того, чтобы участвовать в предстоящем Открытом чемпионате Австралии, стартующем 17 января. Официально спортсмен до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации, и предполагается, что он не прививался. Планировалось, что серб получит медотвод, чтобы не пропустить турнир.

Ранее Новак Джокович выступил с заявлением после победы в суде.

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