Стало известно, сколько «Зенит» хочет выручить за трансфер своего форварда

Петербургский «Зенит» собирается выручить за продажу иранского нападающего Сердара Азмуна €4,5 млн. Об этом сообщил в Twitter журналист Экрем Конур.

Также журналист добавил, что французский «Лион» готов заплатить не более €3 млн.

Зимнее трансферное окно – последний шанс клуба с берегов Невы выручить за иранца хоть какие-то деньги. Во «Лионе» считают, что предложение в размере €3 млн является адекватным, так как летом Азмун станет свободным агентом, но «Зенит» отказывается идти на уступки.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Азмуна составляет €25 млн. 27-летний форвард пополнил ряды сине-бело-голубых зимой 2019 года, до этого он защищал цвета казанского «Рубина».

Иранец провел за «Зенит» 21 матч в 2021 году и забил десять мячей. Вместе с командой игрок стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), а также обладателем Кубка России.

Ранее Сердар Азмун прокомментировал информацию о том, что он собирается перейти в «Лион».