У «Краснодара» есть три кандидатуры на пост главного тренера

Футбольный клуб «Краснодар» рассматривает на пост главного тренера двух иностранных тренеров и одного россиянина. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Все претенденты уже дали свое согласие на работу в клубе, теперь решение остается за руководством «Краснодара». Футболисты выйдут из отпуска 10 января и после отправятся на первый тренировочный сбор.

Также источник сообщает, что руководители «быков» приняли решение отказаться от кандидатуры сербского специалиста Марко Николича, который в октябре 2021 года покинул столичный «Локомотив».

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков. Следующую игру команда проведет в феврале против «Локомотива».

Прежним наставником краснодарской команды был Виктор Гончаренко. Он возглавил клуб в апреле 2021 года. В январе этого года стало известно, что «Краснодар» расторг контракт с белорусским специалистом.

Ранее главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий оценил вероятность возвращения в команду своего брата, который работал в тренерском штабе Гончаренко в «Краснодаре».