Мать Джоковича сравнила условия проживания сына с тюрьмой: там нет даже окна

Дияна Джокович, мать сербского теннисиста Новака Джоковича, рассказала об условиях, в которых оказался ее сын после помещения на карантин.

«Его заперли. Он находится не в центре содержания, а в тюрьме. Ему не дают завтракать, он получает только обед и ужин. Это нечеловеческие условия содержания. Ему приходится смотреть в стену, там нет даже окна, чтобы смотреть на парк», — приводит слова мамы теннисиста Twitter Oliver Tennis.

Напомним, что организаторы Открытого чемпионата Австралии сообщили, что не допустят на турнир игроков, которые не привились от коронавируса. Официально серб до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации и, предполагается, что он не прививался.

Теннисист прибыл в Австралию 5 января, но был задержан пограничной службой страны. Его виза не допускает въезда на «зеленый континент» без медицинского отвода от вакцинации. Во время австралийского карантина спортсмен находился в изоляции в одном из отелей Мельбурна.

Джокович — первая ракетка мира в одиночном разряде. Вторым идет россиянин Даниил Медведев.

Ранее сообщалось, что визу Джоковича могут аннулировать повторно.