Тренер Коляды раскрыла характер его травмы

Татьяна Мишина, личный тренер фигуриста Михаила Коляды, рассказала о характере повреждения спортсмена в преддверии старта чемпионата Европы по фигурному катанию в Эстонии.

«Михаил Коляда подвернул правую стопу. Подробностей я не знаю, так как нахожусь не в Эстонии. Надеемся, что он успеет восстановиться к Олимпиаде», — передает слова Мишиной «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 9 января стало известно о снятии Коляды с турнира. 26-летний фигурист получил травму на тренировке. Отмечается, что на турнире его заменит Андрей Мозалев, который на чемпионате России в Санкт-Петербурге занял третье место. Также Россию в соревнованиях мужчин представят Евгений Семененко и Марк Кондратюк.

Чемпионат Европы во второй раз пройдет с 10 по 16 января в столице Эстонии, в спортивном комплексе «Тондираба».

Коляда является серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане, а также бронзовым призером чемпионатов мира и Европы в мужском одиночном катании.

До старта Олимпийских игр в Пекине остается меньше месяца.

Ранее российский тренер Максим Траньков отреагировал на замену в составе сборной России по фигурному катанию перед чемпионатом Европы.